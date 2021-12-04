بمناسبة مؤتمره الحادي عشر؛ الحزب الشيوعي العراقي، ما الذي تبقى منه؟ - علاء اللامي

2021/12/04 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي بمناسبة مؤتمره الحادي عشر؛ الحزب الشيوعي العراقي، ما الذي تبقى منه؟ هذا السؤال يحاول أن ينصف تاريخ وتراث هذا الحزب العريق الذي تأسس في 31 آذار/مارس 1934، وقدم خيرة قادته شهداء على أعواد مشانق النظام الملكي الرجعي والأنظمة الانقلابية في العهد الجمهوري، وفي طليعتهم مؤسسيه الشهداء الثلاثة يوسف سلمان ومحمد حسين الشبيبي وزكي بسيم وزعيمه سنة 1963 حسين أحمد الرضي الذي أعدم من قبل انقلابيي 8 شباط تحت التع ......





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