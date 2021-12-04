النيولوك للاخوان المسلمين .... الجهاد على أنغام الموسيقى الشرعية - محمد فُتوح

2021/12/04 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح ------------- النيولوك للإخوان المسلمين ---------------------------------------- الجهاد على أنغام الموسيقى الشرعية -----------------------------------------------------لا أدرى بالتحديد ، لماذا يصيبنى الغثيان ، وأنا أتابع على صفحات الجرائد ، كيف لا يتوقف البعض من الكتاب والاعلاميين والسياسيين ، عن مغازلة الإخوان المسلمين .



فى الحقيقة ، تنتابنى الحيرة .



أعرف أن البع ......





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