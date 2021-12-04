2021/12/04 | 21:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، الاتفاق مع وزارة البيشمركة على تنفيذ عمليات كبيرة ونوعية في مناطق الفراغات الأمنية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان فضلاً عن الاتفاق على زيادة التنسيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق مشترك بين العمليات المشتركة والبيشمركة لضرب الإرهاب المركز الخبري الوطني.

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