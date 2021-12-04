2021/12/04 | 21:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: awPhRfo98QE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جواد الساعدي: مفوضية الانتخابات حظيت بدعم غير محدود لكنها فشلت في ادارة الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جواد الساعدي: مفوضية الانتخابات حظيت بدعم غير محدود لكنها فشلت في ادارة الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).