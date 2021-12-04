2021/12/04 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افادت خلية الخبراء التكتيكية، اليوم السبت، باغتيال مدير شعبة استخبارات قضاء الحر في كربلاء.وذكرت الخلية في منشور على الفيسبوك، تابعه “المركز الخبري الوطني”، “مجموعة مسلحة تتكون من شخصين يستقلان دراجة نارية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغتيال مدير شعبة استخبارات قضاء الحر في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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