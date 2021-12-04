2021/12/04 | 21:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال سيكوليلي مويو، عالم الفيروسات في معهد بوتسوانا هارفارد، إن السرعة تحور سلالة أوميكرون من فيروس كورونا تبعث على القلق.وسيكوليلي مويو هو أول عالم يكتشف سلالة أوميكرون من كورونا التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتشف متحوّر “أوميكرون” يعرب عن قلقه إزاء سرعة تحوره المركز الخبري الوطني.

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