رسالة ماجستير في ديالى تناقش حقوق الاجيال القادمة

2021/12/04 | 21:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعاني من مشاكل بيئية كبيرة وتدهور في النظام البيئي.

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