الخنجر يتفق مع بارزاني على ’عدم مناصرة جهة شيعية ضد أخرى’ قبل تسجيل الكتلة الأكبر

2021/12/04 | 21:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشر المرشح الفائز مشعان الجبوري، السبت، جزءاً من تفاصيل لقاء بحضور رئيس تحالف عزم خميس الخنجر مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

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وقال الجبوري في تدوينة تابعها "ناس" (4 كانون الأول 2021)، "التقينا اليوم الشيخ خميس الخنجر زعيم تحالف عزم ورافع العيساوي ومشعان الجبوري بالرئيس مسعود البارزاني".

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وأضاف أنه "جرى التاكيد على عدم مناصرة كتلة شيعية ضد اخرى وان نقف على مسافة متساوية من الجميع لحين تسجيل الكتلة الاكبر في البرلمان التي سنتفاوض معها حول تشكيل الحكومة و برنامجها".

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