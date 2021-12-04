نادي الشرطة: اعتداء سافر على جمهورنا في أربيل

2021/12/04 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نادي الشرطة، السبت، عن تعرض جمهوره لاعتداء في أربيل.

وقال النادي في منشور على صفحته في الفيسبوك، إن “اعتداءً سافراً على جمهور الشرطة في اربيل ”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتغلب فريق اربيل على فريق الشرطة اليوم السبت بركلات الجزاء في كأس العراق.

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