سقوط ثلاث قذائف على قاعدة أمريكية في سوريا

2021/12/04 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر محلي في سوريا، السبت، بإن ثلاث قذائف صاروخية سقطت على القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور.

وأضاف المصدر بحسب “روسيا اليوم”، أنه أعقب ذلك تحليق مكثف لحوامات أمريكية.

وأشار إلى أنه لا تتوفر أي معلومات إضافية عن وقوع أضرار جراء القذائف، أو الجهة التي أطلقتها.

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