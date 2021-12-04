حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

2021/12/04 | 22:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت الإعلامية فاتن موسى ، عن سبب عدم تغيير اسمها على انستغام، وحذف اسم طليقها الفنان مصطفى فهمي من حسابها.وكتبت فاتن موسى ، عبر انستجرام: “ولمن يسأل لماذا لم أغير […]

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التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى المركز الخبري الوطني.

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