2021/12/04 | 22:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IXgUfKmcPgU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق - مابعد اجتماع الصدر والإطار .. حكومة توافقية بنكهة الاغلبية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق - مابعد اجتماع الصدر والإطار .. حكومة توافقية بنكهة الاغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).