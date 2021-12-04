2021/12/04 | 22:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I52MuHwGD2E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدوام المزدوج يهدد مستقبل 200 طالبة في إعدادية بسماية المهنية | تقرير ميثم الجناحي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدوام المزدوج يهدد مستقبل 200 طالبة في إعدادية بسماية المهنية | تقرير ميثم الجناحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).