2021/12/04 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وافق محافظ بابل حسن منديل، اليوم السبت، ارسال بيانات عقود 315 إلى المالية لغرض المصادقة وإطلاق مستحقاتهم.وقال منديل في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “لضمان استحقاق العقود في دوائر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بابل..



إرسال بيانات عقود 315 إلى المالية لاطلاق مستحقاتهم المركز الخبري الوطني.

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