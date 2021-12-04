2021/12/04 | 22:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الشرطة التركية، اليوم السبت، العثور على قنبلة أسفل سيارة شرطي قبل توجهه لتأمين حشد موجود فيه الرئيس رجب طيب أردوغان في ولاية سيرت جنوب شرقي تركيا، وذلك قبل تفجيرها عن بعد.وقالت قناة " تي آر تي عربي" التركية الرسمية إن الشرطة في ولاية ماردين تمكنت من السيطرة على عبوة ناسفة يدوية الصنع وضعت تحت سيارة شرطي من قسم مكافحة الشغب، كان مكلفا بتأمين حشد في سيرت، حيث توجه أردوغان، اليوم، لافتتاح عدد من المشاريع.واستطاع فريق من خبراء المتفجرات إبطال مفعول القنبلة، ما "منع وقوع مذبحة وأُنقِذَت أرواح الآلاف من المواطنين الأبرياء في اللحظات الأخيرة"، بحسب مراسل القناة.وبدأت الشرطة التركية في عمليات التحقيق والتحري لتحديد الجهة التي زرعت العبوة الناسفة أسفل السيارة.من جانبها، قالت صحيفة "تاكفيم التركية، إن العبوة التي يتم التحكم بها عن بعد جرى تثبيتها بمغناطيس أسفل سيارة الشرطي الذي كان من المقرر أن يتوجه لحضور تجمع الرئيس في سيرت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. العثور على قنبلة أسفل سيارة تابعة لأحد حماية أردوغان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا.. العثور على قنبلة أسفل سيارة تابعة لأحد حماية أردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).