نادي أربيل: علم العراق مرفوع في كل مناطق الإقليم.. توقفوا عن بث الكراهية والأكاذيب

2021/12/04 | 22:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر نادي أربيل الرياضي، السب، بياناً بشأن ما حصل أثناء مباراته مع نادي الشرطة الرياضي على أرض ملعب أربيل.

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وقال النادي في بيانه الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الأول 2021)، إنه "مع الأسف الشديد بعض الصفحات تريد تغيير مسار الموضوع عندما تتكلم عن شيء اسمه فرحة جماهير أربيل بعد تغلبهم على فريق الشرطة".

وأضاف، "لا يوجد شيء بالموضوع من ناحية الإساءة للعلم العراقي ولكن البعض وفي كل مرة عندما يخسر ولإخفاء خسارته يتجه إلى بعض الأمور، واللبيب من الإشارة يفهم، خصوصاً من جماهير الشرطة ليس الكل، لكن البعض يحاولون تغيير الموضوع إلى العنصرية!".

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وتابع، "كفاكم..



هنالك شيء في كرة القدم اسمه خسارة..



أنتم خسرتم ونحن فزنا حظ أوفر لكم ومبروك لنا، نتمنى لكم ولفريقكم الموفقية في قادم الأيام..



كرة القدم لن تنته بخسارة..



ولن تطول الفرحة على أحد".

وأشار إلى أنه، "نحن نعيش في هذا البلد والعلم العراقي مرفوع في كافة الدوائر الحكومية في الإقليم، فلا تحاولوا خلق فتنة نحن بعيدون عنها".

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