البابا فرنسيس يجدد طلب الغفران على “أخطاء الكاثوليك”

2021/12/04 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني جدّد البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أثينا “طلب الغفران” إلى الأرثوذكس على “الأخطاء التي ارتكبها الكثير من الكاثوليك”.يأتي ذلك بعد عشرين عاما على خطوة رمزية مماثلة قام بها البابا […]

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