2021/12/04 | 23:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DSXWalGIuPw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أربيل - أسعار الأدوية في كردستان.. تضاعف أوجاع المرضى) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من أربيل - أسعار الأدوية في كردستان.. تضاعف أوجاع المرضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).