الإتصالات تمهل اصحاب الأبراج في مدينة الصدر 72 ساعة لإزالة التجاوزات

2021/12/04 | 23:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأمهلت وزارة الاتصالات، اصحاب الأبراج في مدينة الصدر 72 ساعة لإزالة التجاوزات.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أنه "بجهود حثيثة تمكنت الملاكات الهندسية والفنية التابعة لمديرية إتصالات الرصافة من اصلاح عدة عوارض في المسارات الضوئية ضمن الرقعة الجغرافية التابعة للمديرية، حيث تم اجراء أعمال الصيانة للكابل الرئيسي الرابط بين بدالتي الامين والغدير، الذي تمر خلاله خدمات منظومة اركسون DWDM وخدمة مشروع مترو بغداد للانترنت".واضافت، ان "الملاكات المختصة قامت بصيانة كابل ضوئي سعة 144 شعيرة والمغذي لخمس كابينات ضوئية تجهز الخدمة لمشروع النفاذ الضوئي الـ FTTH ضمن منطقة عمارات زيونة في بغداد" .واشارت الى ان "لجنة إزالة التجاوزات الفرعية وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني / مديرية امن الصدر / مكتب الصدر الثانية قامت بإنذار اصحاب الابراج المتجاوزة في مدينة الصدر ببغداد ضمن قطاعي ( 68 - 69 )، وامهالهم فترة 72 ساعة لإزالة تجاوزاتهم المتمثلة بنصب كابينات ضوئية مخالفة للضوابط والتعليمات التي سنتها وزارة الاتصالات ورفعها من على اعمدة الكهرباء والتقاسيم الثانوية واسطح المنازل والمحلات في تلك المنطقة". من جانبه أثنى مدير مديرية اتصالات الرصافة جاسم رحيم عبد الرضا، بحسب البيان، على الجهود التي قامت بها ملاكات المديرية في صيانة القطوعات وازالة التجاوزات، والتي تعكس حرص المديرية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحسب توجيهات الادارة العليا في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

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