400 مهاجر عراقي يغادرون روسيا البيضاء على متن ’الطائر الأخضر’

2021/12/04 | 23:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال مسؤولون بمطار مينسك إن أكثر من 400 مهاجر غادروا روسيا البيضاء، السبت، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية عائدين إلى العراق بعد منعهم من عبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي الذي رفض دخولهم وإن وجهة الطائرة مدينة أربيل في شمال البلاد.

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وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا البيضاء، الخميس، بعد أن اتهمها باستقدام مهاجرين عن طريق الجو معظمهم من الشرق الأوسط ودفعهم إلى اجتياز الحدود بالمخالفة للقانون إلى بولندا لافتعال أزمة.



وتنفي مينسك ذلك.

وقالت سلطات مطار مينسك في بيان إن "طائرة بوينج 747-400 ستقل 415 من الكبار وأربعة أطفال، السبت، إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان.



وفي وقت لاحق قال موقع المطار على الإنترنت إن الطائرة غادرت مينسك".

وأخذ العراقيون الذين كانوا يبحثون عن فرص حياة أفصل أو يطلبون اللجوء السياسي في الاتحاد الأوروبي في العودة إلى بلادهم في الشهر الماضي بعد أن فشلوا في الدخول من الطريق الذي قال لهم مهربو بشر إنه خيار ممكن.

وانتقدت روسيا، التي ساندت رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو خلال احتجاجات حاشدة على حكمه، الاتحاد الأوروبي يوم السبت قائلة إن العقوبات غير قانونية وإن أزمة المهاجرين يجب حلها بالحوار.

"رويترز"

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