الشرطة التركية تعلن إحباط محاولة لاغتيال أردوغان

2021/12/04 | 23:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال التلفزيون الرسمي التركي، السبت، إن الشرطة تجري تحقيقاً لضبط المشتبه بهم في المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت قوات الأمن التركية عثرت على قنبلة تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس أردوغان، وذلك قبل فعاليات خطاب الرئيس التركي وافتتاحه مشاريع في مدينة سيرت وذلك وفقًا لما نقلته القناة الرسمية للتلفزيون التركي.

وأشارت القناة إلى أن يقظة أحد أفراد الأمن أفشلت المخطط في لحظاته الأخيرة، حيث لاحظ ضابط الأمن عبوة ناسفة يدوية الصنع تحت سيارة حرس الرئيس التركي.



وتعامل خبراء المتفجرات مع العبوة وتم إبطال مفعولها في وقت قصير، وفقًا لما ذكرته القناة.

وأعلنت وسائل إعلام تركية إحباط محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سيرت جنوبي البلاد.

وقالت القناة الرسمية التركية، مساء السبت: تم العثور على عبوة كان مخططًا تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس أردوغان اليوم جنوبي تركيا.

وأضافت القناة أن الاستخبارات أحبطت العملية في اللحظات الأخيرة، وتمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة متوقفة بالقرب من تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقاطعة سيرت.

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