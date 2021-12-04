2021/12/04 | 23:31 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض جديد من قبل عصابات داعش الارهابية على مخمور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/04 | 23:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض جديد من قبل عصابات داعش الارهابية على مخمور) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض جديد من قبل عصابات داعش الارهابية على مخمور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).