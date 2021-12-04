2021/12/04 | 23:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد رئيس الوزراء العراقيّ المحترم السيد وزير الداخلية المحترم السيد وزير الشباب والرياضة المحترم السيد رئيس اللجنة الاولمبية المحترم الأوساط (الرياضية، الإعلامية، السياسية، وكل شرائح المجتمع العراقي البطل) علمُ العراق أمانةٌ في أعناقكم تتقدمُ الهيأةُ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة يناشد الحكومة والشعب: “علم العراق امانة في اعناقكم” المركز الخبري الوطني.

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