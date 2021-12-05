3 آلاف دولار غرامة بحق جرّاح بتر الساق الخطأ لمريض

2021/12/04 | 23:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرّمت محكمة نمساوية جرّاحًا بقيمة 2700 يورو (3,050 دولار) لبتره الساق الخطأ لمريض.

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