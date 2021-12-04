بلاغ عن المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي - الحزب الشيوعي العراقي

2021/12/04 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_العراقي عقد الحزب الشيوعي العراقي مؤتمره الوطني الحادي عشر في ايام 24 - 28 تشرين الثاني 2021 في بغداد، تحت شعار”التغيير الشامل: دولة مدنية ديمقراطية وعدالة اجتماعية”.افتتح المؤتمر بجلسة علنية وسط حضور رسمي وشعبي حاشد، القيت فيها كلمات وتحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، والعديد من رسائل التحية من الأحزاب والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني، كذلك من الأحزاب الشيوعية و ......





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