2021/12/05 | 00:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت نيويورك يوم السبت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 8.وقالت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في إيجاز صحفي"، ان "متحور "أوميكرون" موجود هنا، وكما هو متوقع نرى بداية تفش مجتمعي".ورصدت 7 حالات إصابة في مدينة نيويورك وحالة واحدة في مقاطعة سوفولك.ويأتي وصول "أوميكرون" بينما يتواصل الضغط على المشافي على مستوى الولاية في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومعظمها يعود إلى المتحور "دلتا"، إلى جانب نقص الموظفين.

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