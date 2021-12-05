فيديو من البصرة: فوضى في مدرسة ابتدائية.. اختفاء كامل للمعلمين والأطفال بمفردهم!

2021/12/05 | 00:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أظهر مقطع مصور، من داخل إحدى مدارس محافظة البصرة، غياب الطاقم التدريسي بالكامل، مع وجود التلاميذ فقط داخل حرم المدرسة والفصول الدراسية.

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وبين المقطع الذي رصده "ناس"، (4 كانون الأول 2021)، أحد المواطنين وهو يتواجد داخل المدرسة التي يتواجد داخلها التلاميذ مع غياب الكادر التدريسي، ويتساءل عن أسباب غياب الأخير، فيما أشار إلى اسم المدرسة من خلال مناشدة وجهها إلى مديرية تربية المحافظة والمحافظ والإشراف التربوي.

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