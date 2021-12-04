2021/12/05 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدوية مكدسة على الأرفف ومرضى يعانون من أجل المال..نرصد أزمة أسعار الأدوية في كردستان

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