الاتصالات العراقية تمهل أصحاب الأبراج 72 ساعة وتصدر بيانا

2021/12/05 | 00:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهلت وزارة الاتصالات، السبت، جميع أصحاب الأبراج في مدينة الصدر ببغداد، 72 ساعة لإزالة جميع التجاوزات المتمثلة بنصب "كابينات ضوئية" مخالفة للضوابط.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية (4 كانون الأول 2021)، انه "بجهود حثيثة تمكنت الملاكات الهندسية والفنية التابعة لمديرية إتصالات الرصافة من اصلاح عدة عوارض في المسارات الضوئية ضمن الرقعة الجغرافية التابعة للمديرية، حيث تم اجراء أعمال الصيانة للكابل الرئيسي الرابط بين بدالتي الامين والغدير، الذي تمر خلاله خدمات منظومة اركسون DWDM وخدمة مشروع مترو بغداد للانترنت".

واضافت، ان "الملاكات المختصة قامت بصيانة كابل ضوئي سعة 144 شعيرة والمغذي لخمس كابينات ضوئية تجهز الخدمة لمشروع النفاذ الضوئي الـ FTTH ضمن منطقة عمارات زيونة في بغداد".

واشارت الى ان "لجنة إزالة التجاوزات الفرعية وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني / مديرية امن الصدر / مكتب الصدر الثانية قامت بإنذار اصحاب الابراج المتجاوزة في مدينة الصدر ببغداد ضمن قطاعي (68 - 69)، وامهالهم فترة 72 ساعة لإزالة تجاوزاتهم المتمثلة بنصب كابينات ضوئية مخالفة للضوابط والتعليمات التي سنتها وزارة الاتصالات ورفعها من على اعمدة الكهرباء والتقاسيم الثانوية واسطح المنازل والمحلات في تلك المنطقة".

من جانبه أثنى مدير مديرية اتصالات الرصافة جاسم رحيم عبد الرضا، على "الجهود التي قامت بها ملاكات المديرية في صيانة القطوعات وازالة التجاوزات، والتي تعكس حرص المديرية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحسب توجيهات الادارة العليا في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية".

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