مجهولون يغتالون ضابطا برتبة نقيب في كربلاء

2021/12/05 | 00:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت الاغتيالات من جديد إلى واجهة

الأحداث في العراق، حيث أفاد مصدر أمني،

السبت 4 كانون الاول 2021، باغتيال ضابط

برتبة نقيب في كربلاء.

ووفقا للمصادر فان مجهولين أقدموا على

اغتيال ضابط برتبة نقيب في قضا

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