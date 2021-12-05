من هو الزعيم ؟! - نبيل عودة

2021/12/05 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة أعزائي الطلاب، ارجوا ان عطلتكم لم تنسيكم ما تعلمناه في الفصل السابق.



تحدثنا عن زعماء الدول، وبينا ان بعضهم مجرد اسم او صورة بلا قيمة، وبعضهم يفرضون أنفسهم على مجموعة من القطيع هم أعضاء حزبهم.ومن هنا يفرض هذا السؤال نفسه، واريدكم ان تفكروا وتجيبوا على سؤالي: من هو الزعيم؟.فاجأ استاذ العلوم السياسية طلابه بهذا السؤال المباغت.



وأربكهم بإضافة السؤال الذي لم يخطر لهم على بال منذ بدأوا دراستهم، ......





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