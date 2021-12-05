رومانيا تسجل أول إصابتين بمتحور

2021/12/05 | 00:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة الرومانية تسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون"، لدى مواطنين عادا من جنوب إفريقيا.وأضافت الوزارة: "تلقى المعهد الوطني للصحة العامة نتائج التحاليل الأولية التي أكدت إصابة مسافرين وصلا من جنوب إفريقيا بـ"أوميكرون" في 30 نوفمبر".وأشارت إلى أن المصابين هما سيدة تبلغ من العمر 48 عاما من مقاطعة براسوف ورجل يبلغ من العمر 59 عاما من مقاطعة فاسلوي، وكلاهما لم تظهر عليهما أعراض واضحة ووضعا قيد الحجر الصحي.

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