الجزائر ومصر والمغرب تلحق بقطر إلى ربع نهائي كأس العرب

2021/12/05 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحقت منتخبات الجزائر بطلة إفريقيا والمغرب حاملة اللقب ومصر، بقطر المضيفة إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم، بفوز الأول على لبنان 2-صفر والثاني على السودان بخماسية نظيفة والثالث على الأردن برباعية نظيفة دعمها تعادل السعودية مع فلسطين بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية.

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