2021/12/05 | 00:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، السبت،

04 كانون الأول، 2021 أنها ستطلق غداً

الأحد مبادرة طبية لتقديم العلاج

المجاني للمرضى بمناسبة ذكرى ولادة

السيدة زينب عليها السلام.

وذكر رئيس هيئة الصحة والتعليم ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تحدد موعد تقديم ’علاج مجاني’ للمرضى في مستشفياتها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تحدد موعد تقديم ’علاج مجاني’ للمرضى في مستشفياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).