الشرطة يكشف عن تعرض جمهوره لاعتداء وتمزيق علم العراق في أربيل

2021/12/05 | 00:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي الشرطة، السبت، عن تعرض جمهوره

لاعتداء وتمزيق علم العراق في أربيل .

وقال النادي في بيان "تتقدمُ الهيئة

الإدارية لنادي الشرطةِ الرياضي

بالمناشدةِ العاجلة لإيقاف مهزلةِ

المهازل التي حدثت ولا تزا

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