ريال مدريد يتغلب على سوسيداد بهدفين نظيفين ويبتعد بصدارة الليجا

2021/12/05 | 01:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعواصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته بالفوز بنتيجة (2-0) خلال مواجهة ريال سوسيداد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة ال16 من الليجا. وسجل الأهداف لريال مدريد، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 47، ولوكا يوفيتش في الدقيقة 57.وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 29 نقطة في المركز الخامس.

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