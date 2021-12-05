ريال مدريد يحلّق بعيداً في صدارة ’الليغا’ بفوزه على أقرب ملاحقيه

2021/12/05 | 01:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انفرد ريال مدريد، بصدارة الدوري الإسباني بكرة القدم، بعد فوزه على مستضيفه وأقرب ملاحقيه ريال سوسيداد بثنائية بيضاء.

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وما إن مضت 15 دقيقة على انطلاقة المباراة، حتى أصيب عشاق النادي الملكي بالصدمة جراء خروج نجم الفريق وهدّافه كريم بنزيما مصاباً، ليحل محله الصربي يوفيتش.

يتبع..

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