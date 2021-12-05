أوستن يشدد على دعم أوكرانيا.. ويكشف خطط الصين النووية

2021/12/05 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، السبت، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أوكرانيا لحماية سيادتها"، كما أنها "ملتزمة بأمن وازدهار منطقة المحيط الهادئ".

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