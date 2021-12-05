2021/12/05 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#محمد_السعدي قراءة في-;- -;-كتاب مهمة من بغداد-;- -;--;--;-جريمة مروّعة تشهدها أرض السويدمحمد السعدي-;- -;-ماتس إيكمان-;- … -;-صحفي-;- -;-سويدي-;- -;-وباحث مختص بقضايا الشرق الأوسط وتحديداً-;- -;-العراق وقضاياه-;- .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة مروّعة تشهدها أرض السويد. - محمد السعدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#محمد_السعدي قراءة في-;- -;-كتاب مهمة من بغداد-;- -;--;--;-جريمة مروّعة تشهدها أرض السويدمحمد السعدي-;- -;-ماتس إيكمان-;- … -;-صحفي-;- -;-سويدي-;- -;-وباحث مختص بقضايا الشرق الأوسط وتحديداً-;- -;-العراق وقضاياه-;- .
-;-شاع صيته مؤخراً-;- -;-في-;- -;-وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي-;- -;-وتناقل ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة مروّعة تشهدها أرض السويد. - محمد السعدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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