جريمة مروّعة تشهدها أرض السويد. - محمد السعدي

2021/12/05 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي قراءة في‮-;- ‬-;-كتاب مهمة من بغداد‮-;- 𔆹-;-‮-;-𔆺-;-جريمة مروّعة تشهدها أرض السويدمحمد السعدي‮-;- ‬-;-ماتس إيكمان‮-;- … ‬-;-صحفي‮-;- ‬-;-سويدي‮-;- ‬-;-وباحث مختص بقضايا الشرق الأوسط وتحديداً‮-;- ‬-;-العراق وقضاياه‮-;- .



‬-;-شاع صيته مؤخراً‮-;- ‬-;-في‮-;- ‬-;-وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي‮-;- ‬-;-وتناقل ......





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