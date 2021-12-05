واشنطن تحذّر من أنها لن تقبل بمواصلة طهران عرقلة المفاوضات حول الملف النووي

2021/12/05 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصر كوبور الذي يستضيف محادثات الملف النووي الإيراني في فيينا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 © ا ف ب فلاديمير سيميتشك واشنطن (أ ف ب) – اتهمت الولايات المتحدة السبت إيران بعرقلة المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي بينما تواصل تطوير برنامجها، وحذرت من أنها “لا يمكنها أن تقبل” ذلك، لكنها لم تغلق باب الحوار.[…]

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