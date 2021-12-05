2021/12/05 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الرشيدي شيء من الخواطر يراودني بإلحاح، أعمل على تغييبه في كل مرة فيرتد ، ربما جرأتي لم تنضج بعد لتتحمل انعكاس نسيج افتراضاتي الشقية/البئيسة مِنِّي عليَّ ، وعلى المتلقي.



ذاك الذي تأتيني شبه نبوءات على ردود أفعاله عما يخطر ببالي من أفكار وهي لازالت في حضن السرية، أتقول بيني وبين نفسي على الغير ما لم يقله عني بعد ، وأسرح في الظنون الذاتية والغيرية وكذا الموضوعية الهلامية .



هذه في واقع أمري كالهواجس أثنا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخواطر بين العقل والخيال - محمود الرشيدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخواطر بين العقل والخيال - محمود الرشيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).