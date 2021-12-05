يوميات دنماركية 200+84 - حكمة اقبال

2021/12/05 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- بهجة العيد: اضيئت يوم الأحد الماضي الأنوار في شجرة عيد الميلاد في ساحة مبنى مجلس المدينة وسط كوبنهاكن، كتقليد سنوي لبدء الاستعدادات والاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وتُضاء شجرة عيد الميلاد في هذه الساحة منذ 104 عاما، وبلغ ارتفاع شجرة هذا العام 21 متراً، وجري تزيينها بنحو 700 مصباح و100 قطعة من قلوب عيد الميلاد ومن قطع الزينة الاخرى.



بدأت الفعالية بمسيرة 20 سيارة من سيارات الاط ......





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