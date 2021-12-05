العراق.. أزمة قيادة وغياب مشروع وطني

2021/12/05 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل يومَين شاركتُ تغريدة على تويتر تعرض حفلَ احتفال توديع المستشارة الألمانية إنجيلنا ميركل لمغادرتها كرسي المستشارية بعد أن بقيت فيه 16 عاماً.

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