ترامب يجمع مليار دولار لشبكته الاجتماعية المستقبلية

2021/12/05 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة المسؤولة عن تأسيس شبكة تواصل اجتماعي مستقبلية للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب والشركة التي ستندمج معها للإدراج في البورصة، السبت أن مجموعة مؤسسات استثمارية تعهدت المساهمة في المشروع بمليار دولار.

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