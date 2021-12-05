البرهان: الجيش سينسحب من الحياة السياسية بعد الانتخابات

2021/12/05 | 04:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، في مقابلة مع وكالة رويترز أن الجيش السوداني "سيخرج من الحياة السياسية بعد الانتخابات المقررة في 2023".

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