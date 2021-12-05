2021/12/05 | 04:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بداية كلّ الحكايات

«صوفيا، أو بداية كلّ الحكايات” هو عنوان آخر رواية تصدر بالعربية، هذه الأيام، للكاتب السوري المقيم في ألمانيا رفيق شامي، وقد وقّع ترجمتها، لدى دار الجمل، خالد الجبيلي.



ظهر العمل بالألمانية عام 2015، وهو يروي حكاية جيلين من السوريين ومن تاريخ سورية، عبر شخصيّتي صوفيا، وابنها سلمان.



وفي حال كانت حكاية صوفيا ترتبط بقصّة حب قديمة تجمعها بكريم، المتورّط بجريمة قتل أنقذته صوفيا من عواقبها، فإنّ قصّة سلمان تتعلّق بالمصاعب التي يواجهها عند عودته إلى سورية، بعد أكثر من أربعين عاماً قضاها في روما.

طموحات العمل والحب

عن «المركز الثقافي العربي»، صدرت مؤخراً رواية «حلمٌ تركيّ» للكاتبة المغربية كريمة أحداد.

يتناول العمل صورة تركيا في الذهنية العربية اليوم وقد تحوّلت إلى حلم لدى البعض من خلال الصورة التخييلية التي خلقتها المسلسلات التركية بمشاهدها الإبهارية أو من خلال الترويج لمنتوجها السياحي، فضلاً عن فرص العمل، والموقع الرمزي لتركيا في خريطة العالم الإسلامي باعتبارها آخر عواصم الخلافة.



هذه العناصر تحضر في رحلة للشخصيّتين الرئيستين في الرواية، إيمان وخالد، اللذين غادرا المغرب حالمَين ببداية جديدة تُنقذ طموحات العمل والحب.

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