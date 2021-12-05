شيء من صفات ( الأحمق المفيد ) - جواد كاظم غلوم

2021/12/05 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_كاظم_غلوم هناك مصطلح أطلقه فلاديمير لينين مع بواكير الثورة البلشفية وما بعدها ، واشتهر أيضا في أيام هتلر عندما استخدمه وقتها جوزيف غوبلز وزير البروباغندا أيام النازية وهو ( الأحمق المفيد ) ويطلق عليه في الانجليزية اصطلاحا "Useful Idiot" .الأحمق المفيد هو مواطن عادي في الغالب يكون جاهلاً وملّقنا ببغاويا و تعليمه محدود للغاية وثقافته ضحلة لا يملك عقلية نقدية ولكنه يعتقد جهلاً وعنجهية فارغة أنه يمتلك ال ......





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