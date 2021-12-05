واشنطن ودول غربية تنتقد حوادث

2021/12/05 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الأميركية : بيان مشترك حول التقارير عن حالات قتل دون محاكمة وحالات اختفاء قسري في أفغانستان

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