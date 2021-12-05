2021/12/05 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يكون بمقدور المدرب الألماني الجديد لمانشستر يونايتد، رالف رانغنيك، الاعتماد على كريستيانو رونالدو، في أول مباراة له رفقة الفريق بعد إصابة النجم البرتغالي أثناء احتفاله بهدفه في مرمى أرسنال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتفال رونالدو الشهير يحرم "الشياطين" من خدماته) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتفال رونالدو الشهير يحرم "الشياطين" من خدماته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).