2021/12/05 | 06:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الصين لقيادة القسم الاستبدادي من العالم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قمة الديمقراطية" أو استحضار الإيديولوجيا في المباراة الدولية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قمة الديمقراطية" أو استحضار الإيديولوجيا في المباراة الدولية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).