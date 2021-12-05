2021/12/05 | 06:13 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسعى الصين لقيادة القسم الاستبدادي من العالم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قمة الديمقراطية" أو استحضار الإيديولوجيا في المباراة الدولية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قمة الديمقراطية" أو استحضار الإيديولوجيا في المباراة الدولية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قمة الديمقراطية" أو استحضار الإيديولوجيا في المباراة الدولية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).